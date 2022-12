CDA’er Harry van der Molen verlaat Tweede Kamer om gezondheid

De CDA’er viel eerder uit vanwege een burn-out. „Het gaat op dit moment goed met mijn gezondheid. Tegelijk ben ik gaan beseffen dat ik keuzes moet maken als ik dat zo wil houden.” Hij gaat na zijn afscheid werken als directeur Communicatie en Marketing bij Firda, de fusieschool van ROC Friese Poort en Friesland College. Van der Molen richtte zich namens het CDA ook op onderwijs in de Kamer.

Nu de zetel van Van der Molen vrijkomt, wordt als eerste Mona Keijzer benaderd of zij de zetel wil innemen. Zij stond op plek zeven van de kieslijst en Van der Molen op negen. Eerder werd haar ook al een zetel aangeboden, nadat Wopke Hoekstra het kabinet in was gegaan, maar daar zag zij van af. Daarna is Evert Jan Slootweg de eerstvolgende kandidaat. Hij was eerder Kamerlid en verving onlangs nog Anne Kuik vanwege haar zwangerschapsverlof.

Van der Molen is lang niet de enige politicus die kampt met burn-outachtige klachten. Momenteel zit Partij voor de Dieren-leider Esther Ouwehand thuis vanwege overbelasting. Eerder moesten ook oud-CDA’er Pieter Omtzigt, D66’er Rens Raemakers en VVD’er Ockje Tellegen thuisblijven. Die laatste besloot afgelopen oktober niet meer terug te keren.

Ook bewindslieden kampten met overbelasting tijdens hun werk, onder wie de ministers in Rutte-III Bas Van ’t Wout (Economische Zaken) en Bruno Bruins (Medische Zorg). Bruins zakte in elkaar tijdens een debat over corona en werd vervangen door Tamara van Ark. Zij nam zelf later ontslag vanwege aanhoudende nekklachten.