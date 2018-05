Steekpartij na wedstrijd Telstar

Volgens een getuige gingen vanuit het niets zo’n honderd man op de vuist. Een politiewoordvoerster bevestigt dat er ’een flinke opstoot is geweest tussen voetbalsupporters’.

„Het is nu nog niet duidelijk of dat Graafschap-supporters onderling waren, of dat er ook supporters van Telstar bij betrokken waren”, aldus de zegsvrouw.

„Eén supporter werd in de nek gestoken en is overgebracht naar het ziekenhuis. Hij was goed aanspreekbaar.” Nog iemand anders werd met ’aangezichtletsel’ naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels zijn alle Graafschap-supporters weer onderweg naar huis. „De rust is wedergekeerd”, aldus de politie.