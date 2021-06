Groot deel zeehondenpups Pieterburen kwam er terecht door menselijk ingrijpen: ’Houd afstand’

Door het vorig jaar ondertekende Zeehondenakkoord is het benaderen van zeehonden ook nog eens strikt verboden, meldt het zeehondencentrum.

’Nu het zo warm is genieten ook zeehonden van verkoelende modder en verkoelend zeewater. Op dit moment is het pup seizoen van de gewone zeehond gaande en dat maakt dat zowel pups als moeders aan land komen. Dit is geen probleem, zolang er minimaal dertig meter afstand wordt gehouden van de dieren. Bij een vermoeden van een dier in de problemen kan een zeehondenopvang of 144 worden gebeld.’

Van de veertien pups die het zeehondencentrum de afgelopen weken heeft opgevangen hadden zeker vijf pups nog veilig bij hun moeder kunnen zijn als mensen zich niet met ze hadden bemoeid.

Persoon houdt pup anderhalf uur vast

Zo kwamen medewerkers van Pieterburen onlangs in actie bij een persoon die een pup anderhalf uur in de armen nam en ermee wegliep. ’Deze persoon was ervan overtuigd dat het dier het anders niet zou halen. Door de duur en impact van de verstoring zat er niets anders op dan de zeehond mee te nemen naar Pieterburen. Hier bleek de pup gezond te zijn. Hij had wellicht bij zijn moeder kunnen opgroeien als deze situatie zich niet had voorgedaan.’

Op 4 juni 2020 is het Zeehondenakkoord getekend en van kracht gegaan. Dit akkoord moet het onnodig opvangen van zeehonden voorkomen, door meer te werken met observatie en verplaatsing.

Pup die alleen ligt is niet per se in nood

Pups liggen bijvoorbeeld vaak uren – soms tot wel 8 uur – alleen, als hun moeder op jacht is. Dit heeft geen nadelige gevolgen voor het dier. ’Een alleen liggende pup is dus niet altijd in nood en moet met rust worden gelaten.’

Verboden om actie te ondernemenIn het akkoord staat ook dat het voor de veiligheid van het dier, maar ook die van de mens, verboden is om zelf actie te ondernemen. ’Enkel gecertificeerde zeehondenwachters mogen dit. Zij staan in nauw contact met het opvangcentrum in wiens gebied zij actief zijn. De opvangcentra bepalen of een zeehond wordt opgevangen.’