Verpleegster geschorst voor dragen bikini onder beschermende kleding

En daarbij krijgt ze steun van de bracheorganisatie. „Allereerst, een pak dat we dragen tegen een pandemie is nooit doorzichtig. En het moet gemaakt zijn van een totaal andere stof”, aldus Anastasia Vasilyeva. „We moeten geen aandacht schenken aan haar bikini, maar aan het feit dat het pak niet voldoet aan de eisen.”

Volgens de verpleegster, de 21-jarige Nadia, had ze niet in de gaten dat haar bikini zo goed te zien was en was het veel te warm om kleding te dragen onder het doorzichtige plastic. Volgens een collega is ze flink geschrokken van de reactie van het ziekenhuis. „Ze is in shock en bang om haar baan kwijt te raken.”

Mocht ze toch ontslagen worden, dan kan ze altijd nog aan de bak als model; lingeriemerk Miss X heeft haar een baan aangeboden. „We willen dat ze model gaat staan voor ons merk. We zijn er klaar voor om haar meerdere sets te laten passen en in de toekomst zouden we graag een jaarcontract met haar willen afsluiten.”

In Rusland zijn meer dan 300.000 mensen besmet met het coronavirus. Er zijn bijna 3000 mensen overleden aan het virus.