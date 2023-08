Nederlander in België vast op verdenking poging tot moord vader

Het geweldsincident vond vorige week zaterdag plaats in Lille, een gemeente iets ten oosten van Antwerpen. De aanleiding is nog niet duidelijk. De hulpdiensten kwamen ter plaatse na een melding. Zij troffen de vader zwaargewond aan en de verdachte kon worden opgepakt.

De Nederlander zit sindsdien vast. In de rechtbank is vrijdag besloten dat hij voorlopig in hechtenis blijft. De onderzoeksrechter heeft ook opdracht gegeven voor een psychiatrisch onderzoek. De vader, die naar het ziekenhuis werd gebracht, is al door de politie verhoord.