Rihanna in bres voor ter dood veroordeelde

Rodney Reed houdt vol onschuldig te zijn. Ⓒ Hollandse Hoogte

Amsterdam - Tenzij de Texaanse gouverneur Gregg Abbott ingrijpt, heeft Rodney Reed nog minder dan een week te leven. De 51-jarige, die momenteel op death row zit in de beruchte gevangenis in Livingston, staat op de rol om volgende week woensdag geëxecuteerd te worden voor de ontvoering, verkrachting en moord op de 19-jarige Stacey Stites in 1996.