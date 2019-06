Armband geeft je schok als je te veel eet

Door de elektrische schokjes zou je je slechte gewoonten wel afleren, zo is het idee. Het ’tikje’ van 350 volt is net zo hard als de schok die je voelt als je statische elektriciteit ontlaadt op bijvoorbeeld een deurkruk, zo schrijft de Daily Mail. De armband herkent natuurlijk niet dat je ’slecht’ eet. Elke keer als je in de verleiding komt, moet je jezelf de schok toedienen.

Aan de 242 dollar kostende armband met de naam Pavlok is ook een app verbonden die je vrienden telkens kan waarschuwen als je ’in de fout’ gaat.

De armband van silliconen (verkrijgbaar in veel vrolijke kleuren!) heeft aan de binnenkant een klein metalen doosje van waaruit de schok wordt gegeven. De oplaadbare batterij heeft genoeg power om je 150 keer een ’schop onder je kont’ te geven. Het tikje is net genoeg om je net even op te laten springen.

Dag en nacht

Het is de bedoeling de band dag en nacht te dragen. Volgens de makers zou je binnen drie tot vijf dagen van je slechte gewoonte af zijn. Je zucht naar te veel eten of andere foute dingen zouden binnen korte tijd verdwijnen. Door de schokken wordt het zien van bijvoorbeeld fastfood niet meer iets lekkers, maar verbind je dat aan iets negatiefs.

Uitvinder Maneesh Sethi kwam op het idee omdat hij zelf verslaafd was aan Facebook. Uiteindelijk huurde hij iemand in die hem de hele dag een klap mocht geven als hij op de site ging. Omdat Maneesh niet meer werd afgeleid, calimt Sethi opeens veel beter en geconcentreerder te werken.

De reacties van gebruikers op internet zijn verdeeld. Het lijkt voor veel mensen te mooi om waar te zijn.

Ook wetenschappers zijn niet overtuigd. Psycholoog Greg Cason zegt in de Mail dat de armband niet gaat werken omdat je de vrijheid hebt ’m af te doen.