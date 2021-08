Man (25) opgepakt voor meerdere brandstichtingen in Harlingen

Tussen januari 2019 en februari 2021 waren er ongeveer zestig branden in de Friese stad. Bij zeker 22 daarvan was volgens de politie duidelijk sprake van brandstichting. De branden vonden voornamelijk plaats in de Oosterparkwijk en in Plan-Zuid. Meerdere voertuigen en woningen in die wijken werden in brand gezet. Ook werd er brandgesticht bij een ziekenhuis.

De politie heeft meerdere buurtonderzoeken uitgevoerd. Ook is er onder meer gezocht naar DNA-sporen en zijn camerabeelden verzameld en bestudeerd. Nadat deze beelden werden gedeeld, kwamen er verschillende tips binnen bij de politie, die zijn meegenomen in het onderzoek.

Het onderzoek leidde vrijdagochtend tot de aanhouding van een 25-jarige inwoner van Leeuwarden. De politie onderzoekt nog met hoeveel van de branden de man in verband kan worden gebracht. Ook de aanleiding tot de brandstichtingen wordt nog onderzocht.