Telegraaf Formule 1-podcast

In een gloednieuwe Formule 1-podcast van De Telegraaf blikt onze verslaggever Erik van Haren met voormalig F1-coureur Christijan Albers vooruit op het nieuwe seizoen in de koningsklasse van de autosport. Van Haren is in Spielberg aanwezig, Albers volgt de ouverture via de televisie. De eerste race staat voor aanstaande zondag in Oostenrijk op het programma. Voor het Red Bull-team van Max Verstappen is dat direct een thuiswedstrijd.

