Vier arrestaties, acht doorzoekingen in onderzoek naar vals geld

Ⓒ ANP / Sabine Joosten

ALMERE - De politie heeft maandag acht woningen doorzocht en daarbij vier mensen aangehouden in een langlopend onderzoek naar de productie van en handel in vals geld. De doorzoekingen en aanhoudingen waren „onder meer in Almere”, maar de politie kan niet verduidelijken hoeveel acties en arrestaties in Almere plaatsvonden en hoeveel elders.