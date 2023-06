Premium Het beste van De Telegraaf

Bloemenzee voor Haagse Albert Heijn groeit: ’Ik kan er met mijn hoofd niet bij’

Door Martijn Schoolenberg Kopieer naar clipboard

Bloemen voor een filiaal van Albert Heijn in het centrum van Den Haag Een 36-jarige medewerkster van de supermarkt is om het leven gekomen door een steekincident. Ⓒ ANP / ANP

De schok na de fatale steekpartij in de Albert Heijn in Den Haag is woensdag nog groot. Emotionele omwonenden en vaste klanten zijn naar de winkel gekomen om bloemen te leggen. ,,We moeten het personeel steunen in deze zware tijden.”