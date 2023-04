Oudste chimpansee (56) DierenPark Amersfoort overleden

Het dierenpark meldt dat 56 een heel mooie leeftijd is voor een chimpansee.

Sjors werd al langere tijd goed in de gaten gehouden vanwege haar hoge leeftijd. Uiteindelijk hielp de pijnstilling die ze kreeg niet meer voldoende. „Helaas was er geen uitzicht op herstel, vandaar dat we tot deze moeilijke beslissing zijn gekomen.”

Sjors heeft voor zeven nakomelingen gezorgd. De apengroep heeft afscheid genomen van haar en beseft volgens het dierenpark dat ze er niet meer is. „Elke chimpansee rouwt op zijn of haar eigen manier. We geven de chimpansees en de dierverzorgers de ruimte en tijd om te rouwen.”