Bill Gates: ’pandemie gaat 30 miljoen levens kosten’

Gates, die zelf overigens geen arts is, zegt dat we ons daarop moeten voorbereiden ’alsof er een oorlog aankomt’. De man achter Microsoft sprak afgelopen vrijdag een bijeenkomst van de Massachusetts Medical Society en het gerenommeerde medische blad New England Journal of Medicine toe.

Optimist

„Gewoonlijk ben ik de optimist in de zaal, maar we boeken maar geen vooruitgang in het voorbereiden op pandemieën.”

Hij is ook bang voor terroristen die bewust virussen gaan verspreiden. „Een kleine groepering kan in een lab gemakkelijk een dodelijkere variant van antrax kunnen ontwikkelen”, aldus Gates. En die ziekte zou zich door het vele vliegverkeer razendsnel kunnen verplaatsen, vreest hij.

Spaanse griep

Gates toonde bijvoorbeeld een simulatie die aantoont dat een nieuwe variant op de Spaanse griep (die in 1918 50 miljoen mensen het leven kostte) ditmaal in zes maanden 30 miljoen mensen zou kunnen doden.

„Als je aan overheden overal ter wereld zou zeggen dat iemand werkt aan wapens die 30 miljoen mensen kunnen doden, dan zou er meteen actie ondernomen worden. Maar voor biologische dreigingen voelt men die drang niet. Maar de wereld moet zich voorbereiden op een nieuwe pandemie als ware het een oorlog”, meent Gates.

Lichtpunt

Toch ziet Gates ook lichtpunten: de mensheid beschikt nu over antivirale medicijnen die alvast de overlevingskansen van wie ziek is verhogen. We staan dicht bij een universeel griepvaccin: de Bill and Melinda Gates Foundation biedt momenteel zo’n 10 miljoen euro aan beurzen aan om dat te bewerkstelligen. En we worden beter in het stellen van de juiste diagnoses, belangrijk omdat snelle quarantaine een cruciale stap is in het bestrijden van een pandemie.