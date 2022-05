Autoriteiten laten verdwaalde orka in Seine inslapen

De orka lijdt aan een schimmelplaag, wat hem veel leed kan bezorgen. Op met een drone genomen foto’s van de orka zijn tumoren en huiduitslag te zien en de ziekte kan ook de hersenen aantasten. Mogelijk verklaart dit waarom het dier gedesoriënteerd is. Bovendien kunnen ook andere verzwakte zoogdieren in de Seine besmet raken.

De orka werd werd volgens de krant La Voix du Nord op 16 mei voor het eerst gesignaleerd in de monding van de Seine, tussen La Havre en Honfleur. Het dier dook eerder ook al een paar keer op voor de Franse noordkust. Inmiddels is hij zo’n 60 kilometer van de oceaan beland.

Walvisgeluiden

Zaterdag probeerden Franse experts en reddingsdiensten hem met walvisgeluiden weer naar zee te lokken. De orka liet zich echter niet leiden door de geluiden, maar zwom alleen heen en weer. Om het dier niet nog meer stress te bezorgen, werd zondag besloten om de de reddingsoperatie stop te zetten.

Orka’s komen gewoonlijk voor langs de kusten van Schotland, IJsland en Noorwegen en verder naar het zuiden in de Atlantische Oceaan. Hoe het dier in de Seine terechtkwam is niet duidelijk. Mogelijk dwaalde hij eerder in het Kanaal af.