Politie vindt 813 kilo vuurwerk in Westerhaar-Vriezenveensewijk

Ⓒ Instagram Politie Almelo

ALMELO - De politie heeft vrijdag bij een woning in het Twentse dorp Westerhaar-Vriezenveensewijk 813 kilo vuurwerk in beslag genomen. Er is niemand aangehouden, maar de politie laat weten een verdachte in het vizier te hebben.