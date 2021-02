Metalfanaat verandert skelet van oom in gitaar

Twintig jaar later belandde het lichaam op een begraafplaats. ,,En dan moet je de huur blijven betalen voor het plekje. Van het orthodoxe geloof in Griekenland mag je immers niet gecremeerd worden”, vertelt Midnight. Om die reden besloot de metalfanaat de restanten van zijn oom’s lichaam naar Florida te halen.

,,Dus ik had die doos met botten uit Griekenland, maar ik had geen idee wat ik ermee moest. Begraven? Cremeren? Op zolder bewaren? Beetje zonde om de persoon die mij inspireerde om me in heavy metal te verdiepen op die manier te herdenken”, stelt Midnight. Er was volgens hem dus nog maar één manier om zijn oom passend te eren: verander hem in een elektrische gitaar.

Dat bleek nog een flink karwei. Gedurende zijn uitvoerige onderzoek naar hoe dit mogelijk te maken, zocht Midnight contact op met twee mensen van Dean Guitars in Florida, die uiteindelijk afzagen van het bijzondere project. De metalliefhebber moest het dus in zijn eentje voor elkaar zien te krijgen. De grootste uitdaging in dit hele proces was volgens hem het mogelijk maken dat het instrument maathoudt bij het bespelen ervan. ,,Hij doet het nu prima”, voegt ie daaraan toe.

Nog steeds aanwezig

Het feit dat Prince Midnight oom Filip op deze manier heeft kunnen eren doet hem goed. ,,Ik geloof dat een deel van mijn oom nog steeds aanwezig is. Zowel letterlijk als figuurlijk. Een warme aanwezigheid die misschien wel aan het genieten is van zijn nieuwe leven als metal gitaar.”