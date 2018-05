Ⓒ NieuwsFoto / Laurens Bosch

IJMUIDEN - De steekpartij in de Zeewegbar in IJmuiden, donderdagmiddag rond de voetbalwedstrijd tussen Telstar en De Graafschap, zou volgens getuigen het gevolg zijn van een ruzie tussen een Feyenoord-fan en enkele Ajax-supporters die op het duel in de play-offs waren afgekomen.