Politie vindt 1350 kilo coke in vrachtwagen Rotterdam

Ⓒ ANP / Kim van Dam

ROTTERDAM - De politie heeft dinsdag in Rotterdam bij controle van een vrachtwagen een container met daarin 1350 kilo cocaïne aangetroffen, met een straatwaarde van ruim 100 miljoen euro. De 45-jarige chauffeur is aangehouden, evenals een 36-jarige man die in de loods aanwezig was waar het voertuig naartoe was gereden. Vrijdag bepaalde de rechter-commissaris in Rotterdam dat het tweetal de komende veertien dagen vast blijft zitten.