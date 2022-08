Meer dan 15 miljard voor koopkrachtpakket

Dat is volgens ingewijden de uitkomst van het afsluitende begrotingsoverleg van de coalitie in de nacht van dinsdag op woensdag. Om de gierend hoge inflatie het hoofd te bieden trekt het kabinet volgend jaar ettelijke miljarden uit voor lastenverlagingen. Dat gaat onder meer om het pakket waar dit jaar al bijna 7 miljard euro voor werd uitgetrokken, onder meer voor lagere belastingen op energie en een accijnsverlaging op brandstof.

Niet al die maatregelen worden weer overgenomen, omdat er veel kritiek op de ongerichtheid van de maatregelen kwam: het geld zou ook terechtkomen bij mensen die het niet nodig hadden. Daarom gaat er een streep op de btw-verlaging van energie die voor dit jaar geldt, in ruil daarvoor gaat de energiebelasting wel fors omlaag. En om de steun te richten op lagere en middeninkomens gaan de zorg- en huurtoeslag omhoog. Het gaat wel om maatregelen vanaf 1 januari, extra steun voor het lopende jaar lijkt er niet in te zitten.

Structurele koopkrachtreparatie

Naast de incidentele maatregelen steekt het kabinet ook geld in structurele koopkrachtreparatie. Het tarief in de eerste schijf van de inkomstenbelasting (voor inkomens tot bijna 70.000 euro) gaat omlaag. De verhoging van het minimumloon (nu in 3 stapjes van 2,5 procent per jaar) wordt naar voren gehaald, waardoor ook de daaraan gekoppelde AOW en bijstand per 1 januari fors stijgen.

Om de maatregelen voor de lange termijn te betalen, legt het kabinet de rekening onder meer bij het bedrijfsleven. Mkb’ers zullen meer winstbelasting betalen, het tarief voor winsten tot 2 ton gaat omhoog. Het kabinet wil daarnaast ook de mijnbouwheffing verhogen, om daarmee energiebedrijven die flink verdienen aan de hoge prijzen zwaarder te belasten.

Ook vermogenden worden zwaarder aangeslagen. Dat zou gaan via een hoger belastingtarief in box 3, waar het geld van spaarders en beleggers zit.