Militairen aangehouden in Breda op verdenking drugshandel

De Koninklijke Marechaussee meldt dat eind februari een onderzoek was begonnen na een incident in een uitgaansgelegenheid in Breda, waarbij een militair vals geld wilde uitgeven. Dat leidde tot de aanhouding van de militairen uit Middelburg, Haarlem en Helmond.

Uit het onderzoek bleek dat de militairen uit Haarlem en Helmond zich vermoedelijk ook bezighielden met de handel in harddrugs. Zij zijn woensdagmorgen opnieuw aangehouden. Ook zijn hun kamers op de academie doorzocht. Daarbij zijn meerdere telefoons en andere spullen in beslag genomen.