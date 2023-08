Tussen de ’maarschalken’ op het WK Stratego zit dit jaar ook een AI van Google

AMSTERDAM - Op het WK Stratego dat komende dagen wordt gehouden in Amsterdam, hoopt Oranjespeler Max Roelofs (27) op revanche voor zijn vorig jaar verloren finale tegen een Griekse tiener. Maar daarnaast is er nóg een even geduchte tegenstander: de kunstmatige intelligentie-speler van Google.

Vicewereldkampioen Max Roelofs hoopt dit toernooi wel de hoofdprijs te pakken.