EuroMillionsjackpot gevallen: winnaar in één klap 193 miljoen euro rijker

De winnaar van EuroMillions krijgt welgeteld 193.007.524 euro op zijn of haar rekening gestort. Om wie het precies gaat, is onbekend. Exploitant Camelot maakt details over de winnaar pas bekend als deze persoon hierom vraagt.

„Deze winnaar is de op twee na grootste winnaar van de EuroMillions aller tijden geworden!”, zegt een woordvoerder tegen Sky News. In juli dit jaar won een Brit 218.522.806.