Daling in dagelijkse aantal coronadoden VS

Het gaat om een flinke daling ten opzichte van een dag eerder. Toen werden er 2448 nieuwe sterfgevallen gemeld.

Toch moet worden aangemerkt dat in het weekend, en ook al op vrijdag, tellingen vaak lager uitvallen. De daadwerkelijke daling is vermoedelijk niet zo groot, maar wel aanwezig, zo blijkt uit de gemiddeldes die Worldometer bijhoudt. De lijn loopt ietsjes omlaag (zie onder).

In totaal zijn nu 77.178 mensen in het land gestorven aan het virus. Het dagelijks gemelde dodental als gevolg van corona in de VS is sinds 1 april niet lager dan duizend geweest.

De grafiek met gemiddeld aantal doden per week daalt licht. Ⓒ Worldometer

Volgens de Johns Hopkins Universiteit zijn er ruim 1,2 miljoen besmettingen bekend in de VS. De VS is daarmee nog altijd het zwaarst getroffen land ter wereld. In het afgelopen etmaal werden er meer dan 29.000 nieuwe besmettingsgevallen gerapporteerd.