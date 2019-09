Le Pen aangeklaagd om fraude EU-geld

Le Pen laat via zijn advocaat weten moe te worden van de zaak. „Het is een aanval op zijn nalatenschap”, aldus de advocaat.

De Fransman was tot vorig jaar lid van het Europees Parlement. Door de diplomatieke onschendbaarheid die daarbij hoort, kon hij vorig jaar nog voorkomen dat hij werd gehoord in de zaak. Ook nu hij niet meer in het Europees Parlement zit, weigert hij voor de rechter te verschijnen. Een verhoor kon hij echter niet voorkomen.