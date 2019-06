Bizar: slachtoffer huiselijk geweld wordt zelf gearresteerd

Ⓒ Hollandse Hoogte

Lakeland - Een vrouw, en vermeend slachtoffer van huiselijk geweld, bracht uit angst voor haar man zijn wapens naar politie om ze in bewaring te geven. In plaats van een schouderklopje voor haar goede daad werd ze door een agent in de kraag gevat. Ze werd gearresteerd en beschuldigd van gewapende inbraak omdat ze de wapens van haar man zonder zijn toestemming uit zijn woning had gehaald.