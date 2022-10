NS versobert dienstregeling verder vanaf 7 november

,,We zien ons hiertoe gedwongen omdat we te maken hebben met een ernstig personeelstekort. Uiteraard halen we liever geen treinen van het spoor, maar de situatie maakt dat het niet anders kan en zo blijven we voorspelbaar. Toch kan het voorkomen dat treinen op het laatste moment uitvallen omdat het tekort aan personeel groter is dan verwacht. Ons advies is dan ook om als je de deur uitgaat de reisplanner te raadplegen”, raadt een NS-woordvoerder aan.

’Snappen dat dit ongewenst is’

,,We hebben een miljoen reizigers per dag te vervoeren en snappen dat deze hele situatie ongewenst is. Maar door op voorhand duidelijk te maken dat we diensten schrappen komen reizigers zo min mogelijk voor onverwachte situaties te staan”, aldus de zegsman, die zegt dat dagelijks zo’n 4.000 treinritten gemaakt worden.

Reizigersvereniging Rover vindt het onaanvaardbaar dat NS dit allemaal maar kan doen. ,,Het is wel een hele makkelijke oplossing door een trein gewoon niet te laten rijden als er geen personeel is. En het wordt nog getolereerd door Den Haag ook”, zegt directeur Freek Bos. ,,Maar net zo vervelend is het dat als er wel gereden wordt, de treinen veel en veel te kort zijn waardoor reizigers als haringen in een ton moeten reizen.”

Stortvloed van klachten

Dat NS de zaken niet op orde heeft blijkt uit de stortvloed van klachten die bij Rover binnenkomen. ,,Het houdt gewoon niet op. In oktober kregen we alleen al 2597 klachten over NS. Zoveel hebben we er nog nooit in een maand gehad. Ongeveer een kwart van de klachten ging over het traject tussen Zwolle en Utrecht. Daar rijdt NS weliswaar met meer treinen is gaan rijden, maar wel hele korte zodat lang niet iedereen kan instappen”, weet Bos.

Bos hoopt dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat krachtiger gaat optreden en voor de toekomst wellicht de beste vervoerders op trajecten te laten rijden. ,,We juichen ontwikkelingen toe zoals de komst van nachttreinen per half december van Schiphol naar Maastricht en vanaf januari 2023 van Schiphol naar Groningen door Arriva. Deze vervoerder ziet kansen en biedt voor een tientje zo’n rit aan. Dit is een prachtig initiatief waar de reiziger bij gebaat is en ook nog zeer betaalbaar is. Ik kan me voorstellen dat als het monopolie van NS op het hoofdrailnet wordt losgelaten, de reiziger daar ook beter van wordt., Want andere aanbieders staan te trappelen om NS ’bij te staan’. En waarom zouden we dat niet willen, want zoals het nu gaat kunnen we de toekomst niet met vertrouwen tegemoet gaan.”