LIVE Spanning CDA naar kookpunt: Hugo de Jonge of Pieter Omtzigt?

Volg de strijd bij het CDA hieronder live via de tweets van parlementair verslaggever Niels Rigter.

Tot afgelopen zaterdag kwamen er drie CDA-kandidaten in aanmerking voor het lijsttrekkerschap. Maar Mona Keijzer bleek tijdens de eerste stemronde onvoldoende stemmen te hebben getrokken en viel af. Extra spannend werd het toen zij haar achterban opriep om voor Omtzigt te gaan.

Zondag liet de populaire CDA-minister Wopke Hoekstra vanaf zijn vakantieadres een bommetje afgaan door te melden dat hij best bereid was om Pieters nummer één te worden in een kabinet mocht Omtzigt lijsttrekker worden en de stembusuitslag daarnaar zijn. Zelf wil de Tukker dat niet, hij blijft liever in de Tweede Kamer. „Pieter doet nu expliciet een beroep op me en ik ben uiteraard bereid om hem te helpen”, liet Hoekstra weten. „En als Hugo de Jonge mij iets soortgelijks zou vragen, zou ik hetzelfde antwoord geven.” Alleen wil De Jonge zelf premier worden. Daarmee viel er voor CDA’ers plots méér te kiezen dan alleen de lijsttrekker.

In een laatste debat bij het programma Op1 maandag probeerden De Jonge en Omtzigt vooral uit te stralen dat er maar één team CDA is, maar achter de schermen klinkt dat de strijd wel degelijk tot geknetter leidt bij de christendemocraten.

’Oppositiebeest’

De kans dat Omtzigt CDA-leider wordt, bezorgt behalve de partijtop ook het kabinet hoofdbrekens. Want hoe moet het met de samenwerking als ’oppositiebeest’ Omtzigt straks de fractie aanstuurt? En zal De Jonge de frustratie van verlies kunnen verwerken en even energiek zijn taak als ’coronaminister’ blijven vervullen?

Ook zijn er zowel bij de VVD als bij D66 zorgen over de tweespalt in het CDA-deel van de ministersploeg. Zo schaarden ministers Grapperhaus (Justitie) en staatssecretaris Knops (Binnenlandse Zaken) zich openlijk achter De Jonge, terwijl minister Hoekstra (Financiën) met staatssecretaris Keijzer (Economische Zaken) eerder in het kamp van Omtzigt zit.

Niet per se goed voor de sfeer. „En kan Hugo de teleurstelling aan als hij verliest?”, vraag een VVD’er zich af. „Kan hij met net zo veel energie vicepremier en coronaminister blijven?” Een relevante vraag met een nieuwe coronagolf aan de horizon.