DE BILT - In De Bilt is het dinsdag aan het begin van de middag 31,6 graden. Daarmee is het officieel de warmste 11 augustus ooit gemeten. Het vorige record stond op 31,5 graden en werd gemeten in 2003. Het datum-warmterecord van dinsdag is alweer de derde in De Bilt van deze hittegolf, meldt Weeronline.