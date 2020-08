Warmste 11 augustus ooit gemeten, nog nooit eerder vijf dagen boven 35 graden

Net als in de afgelopen jaren regent het ook dit jaar warmterecords in De Bilt. Op 31 januari, 16 februari, 5, 6 en 8 april en 8 en 9 augustus noteerde het hoofdstation ook een officieel datum-warmterecord. Met dinsdag daarbij staat de teller al op acht datum-warmterecords in De Bilt.

Vorig jaar registreerde De Bilt veertien warmterecords en één kouderecord. 2018 telde eveneens veertien datum-warmterecords op het hoofdstation, maar ook drie kouderecords voor de maximumtemperatuur. Dat er veel meer warmterecords dan kouderecords worden gebroken komt door de opwarming van het klimaat. Een gemiddeld jaar telt acht warmterecords en slechts één kouderecord. Zonder klimaatopwarming zou de verhouding tussen warmte- en kouderecords ongeveer één staat tot één zijn.

Op veel plekken in ons land komt dinsdag de temperatuur ruim boven de 30 graden uit. Ook komende dagen zijn maxima van 30 tot 34 graden te verwachten.

Vijf dagen boven 35 graden

In Arcen (Limburg) werd het dinsdagmiddag 35,9 graden en daarmee is het voor de vijfde dag op rij ergens in Nederland 35 graden of warmer, meldt Weeronline. Sinds het begin van de metingen is dat nog nooit voorgekomen.

Het vorige record was tijdens de hittegolf van 2003. Toen werd het vier dagen op rij (op 6, 7, 8 en 9 augustus) elke dag ergens in Nederland 35 graden.

De huidige reeks 35-plussers begon afgelopen vrijdag in Arcen. Op zaterdag, de warmste dag van het jaar, werd het op 10 van de 34 officiële weerstations van het KNMI 35 graden of warmer. Daarna temperde de ergste hitte iets. Zo haalde maandag 10 augustus alleen in Arcen de 35 graden. Ook dinsdag was Arcen met 35,9 graden de heetste plek van het land. Daarmee is een recordlange reeks van vijf dagen met maxima van 35 graden of meer een feit.