LIVE | Meer dan 2000 doden in etmaal in VS

De Verenigde Staten zijn het eerste land dat op één dag meer dan tweeduizend sterfgevallen gerelateerd aan het coronavirus heeft geregistreerd. Volgens een telling van de Johns Hopkins University zijn er de afgelopen 24 uur 2108 Amerikaanse doden bijgekomen.

De VS staan op het punt om Italië te passeren als het gaat om het aantal dodelijke slachtoffers; beide zwaar getroffen landen hebben net iets minder dan 19.000 geregistreerde sterfgevallen. De Amerikaanse president Donald Trump heeft juist de regering opgedragen de Italianen te helpen, bijvoorbeeld met medische benodigdheden en humanitaire hulp.

Het aantal besmettingen met het coronavirus ligt in de VS momenteel rond de half miljoen, meldt persbureau Reuters op basis van een eigen telling.

(Bekijk hier het liveblog van vrijdag 10 april.)

In de nieuwste corona-update: een opmerkelijke behandeling die mogelijk werkt tegen corona, de bijzondere rentree van een legendarisch vliegtuig en Ali B doet een oproep aan de luisteraar. Luister de podcast hier, hieronder of via je eigen podcast app.