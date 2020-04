LIVE | Meer webcamseks door corona

Het aanbod van webcamseks en livestreaming van seksshows vanuit de Filipijnen neemt fors toe als gevolg van de coronacrisis, die daar extra armoede veroorzaakt. Dat zegt kinderrechtenorganisatie Terre des Hommes. Nieuwe mensen melden zich voor dit werk, waar nu ook extra vraag naar is.

„Veel mensen zijn hun baan kwijtgeraakt en zoeken naar andere vormen van inkomsten. Met het toegenomen aanbod in livestreaming neemt ook de vrees voor meer seksuele uitbuiting van minderjarigen toe”, aldus Terre des Hommes, dat nog geen cijfers kan geven. „Het schooljaar is voorbij, scholieren zijn 24/7 beschikbaar voor webcamwerk.”

(Bekijk hier het liveblog van vrijdag 10 april.)

De andere hoofdpunten in het nieuws:

Nederland moet eerlijker en duurzamer uit coronacrisis komen

Paasweekeinde: traditionele uitjes achterwege laten

Vanuit het buitenland:

Financieel-economisch:

Veel ondernemers grijpen mis bij steunmaatregelen

Uit de sportwereld:

Entertainment:

Festival Burning Man dit jaar alleen online

Een speciale corona-update podcast die volledig in het teken staat van het aankomende paasweekend. Telegraafverslaggevers én luisteraars steken alle mensen die eenzaam zijn door de coronacrisis een hart onder de riem. Luister ‘m hier, hieronder of via je eigen podcast app.