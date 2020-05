PvdA en Donner onder vuur in toeslagendebat

De SP, GroenLinks, CDA en D66 leggen PvdA-Kamerlid Nijboer woensdag het vuur aan de schenen in het eerste grote debat van de nieuwe staatssecretaris Van Huffelen (Financiën). Wat SP-Kamerlid Leijten betreft doet zij niet alleen aangifte tegen de Belastingdienst, zoals ze vorige week deed, maar ook tegen het kabinet-Rutte II. Omdat onder dat kabinet het beleid is gemaakt waarmee uiteindelijk duizenden ouders onterecht door de overheid als toeslagfraudeurs werden bestempeld.

De pijlen van de Kamer richten zich daarbij specifiek op Asscher. „Het is allemaal PvdA-beleid”, werpt GL-Kamerlid Snels Nijboer voor de voeten. CDA-Kamerlid Omtzigt wijst de PvdA’er op dat zijn partij destijds tegen voorstellen van hem stemden die de aanpak wat minder hardvochtig hadden gemaakt.

„Het wordt een politiek debat”, concludeert Nijboer, die erkent dat het destijds gemaakte beleid achteraf niet goed was. Hij wijst daarbij ook op de verantwoordelijkheid van de Kamer. Maar D66-Kamerlid Van Weyenberg stipt op zijn beurt aan dat de Kamer helemaal niet op de hoogte was van alle misstanden die het beleid veroorzaakte.

’Drijfzand’

Leijten trekt ook nog ten strijde tegen oud-minister Donner, onder wiens leiding een commissie werkte aan een compensatieregeling voor de getroffen ouders. Volgens de SP’er heeft Donner daarbij veel te beperkt werk geleverd, door niet alle stukken op te vragen en niet met ouders in gesprek te zijn gegaan. „Hoe is het mogelijk dat Donner zulk slecht werk heeft geleverd”, vraagt Leijten zich af. „De compensatieregeling is gebaseerd op drijfzand.”

De Kamer vroeg Van Huffelen daarnaast om tempo te maken met het compenseren van de gedupeerde ouders. Daar trok het kabinet dit voorjaar zo’n 500 miljoen euro voor uit, maar het gaat nog wel even duren voordat ouders hun geld gaan krijgen.