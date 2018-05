Congo bevestigt eerste dode ebola

Ebola stak vermoedelijk in december weer de kop op in het Afrikaanse land. Toen vertoonden inwoners van een dorp verschijnselen die erop wezen dat ze mogelijk waren besmet met het virus. Sindsdien zijn zeker zeventien mensen overleden, maar er is niet vastgesteld dat ebola de doodsoorzaak was.

Het ministerie van Volksgezondheid meldt donderdag dat inmiddels zeker elf mensen zijn besmet. Het gaat onder meer om drie medici. Het virus hield in 2014 huis in het westen van Afrika. Door die epidemie kwamen vele duizenden mensen om het leven in Guinee, Sierra Leone en Liberia.