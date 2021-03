Moeder laat baby verhongeren terwijl ze zes dagen gaat feesten

Verphy Kudi, nu 19 jaar, bekende vrijdag schuld in de rechtszaak die tegen haar was aangespannen omdat ze haar dochtertje voor zes dagen alleen had thuisgelaten. Ze was gaan feesten „om haar verjaardag te vieren”. Dat meldt de Daily Mirror.

Op camerabeelden is te zien dat Verphy haar flat in de badplaats Brighton op 5 december verliet. Ze kwam pas zes dagen later, op 11 december, weer thuis. Haar 20 maanden oude dochtertje Asiah zat al die tijd alleen in het huis. De politie heeft achterhaald dat Verphy was gaan feesten in London, Coventry en Solihull.

Bij thuiskomst merkt moeder Verphy dat het niet goed gaat met haar dochtertje. Ze belt het noodnummer met de boodschap dat „haar dochter maar niet wakker wordt”. Hulp mag dan al niet meer baten, bij aankomst in het ziekenhuis constateren artsen dat het meisje is overleden. Bij de lijkschouwing blijkt dat uitdroging en verhongering het kleine meisje fataal is geworden.

De zaak tegen de moeder gaat in mei verder.