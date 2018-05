Weer mobieltje in brand tijdens vlucht: ’We zagen vlammen’

Het KLM-toestel maakte een voorzorgslanding op het Thaise eiland Phuket. Ⓒ John Schokker

KUALA LUMPUR - Opnieuw is er een incident geweest aan boord van een vliegtuig met een mobieltje dat in brand vloog. Ook laptops en ’powerbanks’ raken soms oververhit in de cabine. „De bemanning begon te rennen om het vuur te blussen met poeder en water.”