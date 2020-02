’Nederlandse drugsbende opgerold in Alicante’

De Spaanse politie begon een onderzoek naar het drugsnetwerk na verschillende invallen in een cannabisclub in de stad Alicante waarbij de vier betrokken waren. Terwijl ze hun activiteiten verder onderzochten, namen ze contact op met de Nederlandse politie. Volgens de lokale krant vertelde die hen dat één van de vier lid zou zijn van een ‘gevaarlijke motorbende’ en een ander gezocht zou worden voor drie moorden in Nederland.

Toen de agenten de plekken waar de Nederlanders de drugs verborgen hadden gelokaliseerd, werden rond die huizen voorzorgsmaatregelen genomen vanwege het gevaar dat van de leden van de bende uitging. De vier werden opgepakt toen ze één van de huizen verlieten. Ze hadden op dat moment 266 gram marihuana bij zich.

In totaal werden vier huizen doorzocht: twee in Alicante en twee in l’Alfáz del Pi. In één van de huizen lag het vuurwapen klaar voor gebruik op het nachtkastje, samen met 20.000 euro contant geld, een plantage met 550 planten en 105 kilo marihuana klaar voor distributie en verkoop. De vier Nederlanders zijn tussen de 44 en 56 jaar oud. Ze zitten vast op beschuldiging van drugshandel, deelname aan een criminele organisatie, wapenbezit en fraude.