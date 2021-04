Bootvluchtelingen dood aangetroffen bij Canarische Eilanden

De redding volgde nadat vissers de boot met migranten hadden gespot. Bij de operatie werden helikopters ingezet.

Het aantal migranten zonder papieren dat arriveert op de Canarische Eilanden stijgt nog steeds. Het was vorig jaar ruim acht keer hoger dan in 2019. De coronacrisis, met zijn gevolgen voor toerisme en de rest van de economie, drijft veel meer mensen ertoe Afrika te ontvluchten en de gevaarlijke oversteek te wagen in gammele, overvolle boten met onbetrouwbare motoren. Honderden migranten stierven of raakten vermist bij hun poging de Spaanse eilanden te bereiken, aldus de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR over 2020. Dit jaar zijn er al zeker twintig slachtoffers gevallen.