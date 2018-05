Puigdemont schuift beoogd opvolger naar voren

De Spaanse regio zit zonder premier sinds Puigdemont in ballingschap ging na het illegale referendum over onafhankelijkheid. Sindsdien zijn weer regionale verkiezingen gehouden. Catalaanse politici moeten voor 22 mei een premier aanstellen om nieuwe verkiezingen te voorkomen.

Het regioparlement nam onlangs een voorstel aan dat het mogelijk zou maken Puigdemont weer aan te stellen. Hij hoefde niet langer fysiek aanwezig te zijn om tot premier te worden gekozen. Dat was tegen het zere been van de Spaanse regering, die naar het grondwettelijk hof stapte.

,,We zijn in beroep gegaan tegen een wet die is bedoeld om iemand te beëdigen die op de vlucht is voor justitie en in het buitenland woont'', zei premier Mariano Rajoy. Het hof nam de zaak woensdag in behandeling. De wet kan niet worden gebruikt tot een oordeel is geveld. Dat kan maanden duren.