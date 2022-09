’Verdachte sprak wartaal’ Man (32) dringt huis binnen van jonge vrouw, valt bij vlucht van vijfde verdieping af

De man viel van een complex af op een rij geparkeerde fietsen. Ⓒ jack brekelmans

TILBURG - Een 32-jarige Tilburger is zondagavond aangehouden in een ziekenhuis in de regio vanwege de ernstige mishandeling van een willekeurige 21-jarige bewoonster van een flat aan het Boksdoornerf, meldt de politie. De man viel van de vijfde verdieping toen hij zich via een balkon uit de voeten wilde maken. Voor deze mishandeling probeerde hij ook al bij een andere vrouw in de flat het huis binnen te dringen. Deze vrouw kon de deur op tijd dichtdoen.