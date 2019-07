Nederlandse bioloog (65) verdronken in Maleisische grot

De 20-jarige gids met wie hij de grot in het nationale park Mulu was ingegaan, wordt nog vermist. Er is een grote zoekactie op touw gezet om hem te vinden. Acht andere toeristen kwamen tijdens de excursie met de schrik vrij, meldt de Maleisische krant The Star. Ze werden verrast door snel stijgend water.

Het lichaam van de Nederlander werd zaterdagochtend gevonden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt dat een Nederlander is omgekomen.

De man is in dienst voor Naturalis in Leiden. Het museum en biodiversiteitscentrum is op de hoogte van het nieuws, maar heeft nog geen officieel bericht gekregen dat het om hun medewerker gaat. „We zijn natuurlijk enorm geschrokken”, zegt een woordvoerster. „Maar ik moet er meteen bij zeggen dat we nog geen bevestiging hebben. Zodra die er is, zullen we het personeel en andere betrokkenen inlichten.”

Een van de grotten waar het mis moet zijn gegaan in het nationale park Mulu. Ⓒ Shutterstock

’Bevlogen man’

Ze noemt Hovenkamp „een bevlogen onderzoeker en betrokken medewerker.” De bioloog was volgens de zegsvrouw voor een congres in Maleisië. Op eigen initiatief had hij nog wat extra dagen aan de reis toegevoegd.