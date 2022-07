Brokstukken Chinese raket storten dit weekend ergens op de aarde

Volgens het Amerikaanse Center for Orbital Reentry and Debris Studies (CORDS) van Aerospace Corporation moet het ergens zaterdag of zondag gebeuren. Dan komt zo’n 5 tot 9 ton ruimteafval van de Lange Mars 5B-raket ongecontroleerd naar beneden. Al is de kans volgens de experts van CORDS nihil dat de brokstukken in bewoond gebied terechtkomen.

De raket is op 24 juli gebruikt om materiaal te brengen voor het in aanbouw zijnde ruimstation Tiangong. Dat de raket na gebruik niet in kleinere delen uit elkaar is gevallen kwam de Chinezen al op kritiek te staan van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA.

Vorig jaar mei speelde hetzelfde. Destijds bracht eenzelfde type raket ook een deel van het Chinese ruimtestation in de ruimte, waarop niemand wist waar het puin van de raket neer zou komen op aarde. Dat stortte toen uiteindelijk in de Indische Oceaan, ergens nabij de Malediven.