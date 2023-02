Piloot gegijzeld en vliegtuig in brand gestoken, rebellen delen foto’s

Mehrtens moest in een afgelegen gebied 15 bouwvakkers oppikken die ernstig werden bedreigd tijdens werkzaamheden in de Nduga-regio. „De rebellen waren hier boos over en hebben het vliegtuig in brand gestoken en de piloot gegijzeld”, aldus een woordvoerder van de lokale autoriteiten. Vijf andere mensen aan boord werd vrijgelaten omdat ze van het eiland afkomstig zijn. Mehrtens, die werkt voor een vliegmaatschappij in het Nieuw-Zeelandse Christchurch, is een westerling.

Op foto’s en videobeelden is te zien dat de piloot omringd wordt door strijders met geweren, speren en pijlen. „Hij is gevangen genomen voor een onafhankelijk Papoea”, zegt één van de strijders terwijl hij naast de piloot staat. „Zo lang Indonesië geen wapens gebruikt, in de lucht of op de grond, is deze man veilig.”

De politie zegt lokale en religieuze leiders aan te sporen om mee te helpen de piloot vrij te krijgen. Het Nieuw-Zeelandse ministerie van Buitenlandse Zaken wil volgens Sky News geen commentaar geven.

West-Papoea werd in 1969 onderdeel van Indonesië na een omstreden stembusgang.