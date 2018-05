Gambia verkoopt dure auto’s en vliegtuigen oud-leider Jammeh

De autoritaire leider liet onder meer Rolls-Royces achter toen hij vorig jaar het land verliet. Hij had na een verkiezingsnederlaag aanvankelijk geweigerd op te stappen, maar koos alsnog eieren voor zijn geld toen andere West-Afrikaanse landen dreigden hem met geweld af te zetten. Jammeh ging in ballingschap in Equatoriaal-Guinea.

Gambia kan het geld uit de verkoop van de voertuigen goed gebruiken. De nieuwe regering trof een nagenoeg lege staatskas aan. Ook kampt het land met hoge schulden, die vooral zijn gemaakt toen Jammeh nog aan de macht was. Hij regeerde 22 jaar met harde hand.