Buurt boos: vijftien migranten in één huis

Arbeidsmigranten zijn heus welkom, benadrukken de Waalwijkers. Maar niet met vijftien in één woonhuis. Ⓒ Rias Immink

Waalwijk - Bewoners van de straat Het Fort in Waalwijk zijn naar de rechter gestapt omdat er vijftien arbeidsmigranten zijn komen wonen in een eengezinswoning. Midden in hun woonwijk. Omwonenden zijn verbijsterd dat er een vergunning is verleend. En vrezen voor overlast.