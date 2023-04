Kabinet overweegt ’veilig’ Algerije, maar wie hakt de knoop door?

Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is dat aan staatssecretaris Van der Burg (Asiel), maar die zegt zelf dat ’de keuze niet aan hem is’.

Algerije moet volgens de Algerijnse ambassadeur in Nederland, Salima Abdelhak, terug op de lijst van veilige landen. Dat betoogde zij onlangs in De Telegraaf. Daardoor kunnen uitgeprocedeerde Algerijnse asielzoekers weer worden uitgezet. „De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid en de minister van Buitenlandse Zaken voeren hierover nog overleg”, vertelt een woordvoerder van Buitenlandse Zaken. „Er is dus nog geen besluit over genomen.”

Nederland besloot in de zomer van 2021 dat Algerije geen veilig land meer is. Als reden werd toen genoemd dat de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van vereniging in het land werden beperkt. Asielprocedures van Algerijnen duren sindsdien veel langer, al worden vrijwel alle asielaanvragen afgewezen. „Het is een onafhankelijk proces met vaste toetsingscriteria”, vertelt de woordvoerder over de beoordeling. „Het proces van de herbeoordeling veilige landen ligt primair bij het ministerie van Justitie en Veiligheid.”

Naar elkaar wijzen

Van der Burg reageerde deze week in de Tweede Kamer nog op vragen van JA21-leider Eerdmans. „Of een land veilig of onveilig is, is geen politieke keuze die gemaakt wordt door de heer Eerdmans, of zelfs door mij”, zei Van der Burg. „Dat is iets wat gebeurt op basis van ambtsberichten van Buitenlandse Zaken, gecombineerd met informatie van ngo’s.” De staatssecretaris en het ministerie van Buitenlandse Zaken wijzen dus naar elkaar, terwijl over Algerije ondertussen nog altijd geen knoop is doorgehakt.

De afgelopen maanden zijn Algerijnen oververtegenwoordigd bij de incidenten in de asielopvang. In de eerste twee maanden van dit jaar kwamen 258 van de 1279 voorvallen van agressie op het conto van Algerijnen. Volgens ambassadeur Abdelhak is het nog maar de vraag of het wel Algerijnen zíjn. „We kunnen hun identiteit niet vaststellen. En als dat wel lukt, weet Nederland niet waar ze zijn.” Nederland mag Algerijnen van de rechter niet langer in detentie plaatsen om hen uit te zetten.