Hele wereld smult van ’sexy’ huwelijk

Toeristen maken een selfie met op de achtergrond een kartonnen uitsnede van een foto van het aanstaand bruiloftspaar.

Prins Harry is ’slechts’ de zesde in de lijn van troonopvolging. Toch is zijn huwelijk, volgende week zaterdag in Windsor, misschien wel een bigger deal dan dat van zijn broer William, de toekomstige koning van Groot-Brittannië, in 2011. „Ik heb nog nooit zo veel enthousiasme gezien voor een koninklijk huwelijk”, zegt Duncan Larcombe, auteur van het boek Prins Harry, het ware verhaal.