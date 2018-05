ProRail gaat vertragingte lijf met sleeptreinen

ProRail-baas Pier Eringa wil voorkomen dat reizigers lang in gestrande treinen moeten wachten. Ⓒ Foto Matty van Wijnbergen

Amsterdam - ProRail gaat gestrande treinen sneller wegslepen. Daarvoor is een vijftal ’Unimogs’ besteld, wegslepers die zowel op de weg als op het spoor kunnen rijden. In 2019 komen ze in dienst. Deze zomer wordt er ook getest met het ’opduwen’ van pechtreinen door achteropkomende locomotieven.