Column Afshin Ellian Met Rutte IV zijn nu alle afspraken over inperken immigratie zinloos

Maandag staat een missionair kabinet op het bordes. De beperking van immigratie was het (wankele) uitgangspunt van de voorgaande kabinetten. In Rutte IV wordt daarover niet meer gesproken. Zolang er geen uitvoerbaar plan voor het inperken van de immigratie bestaat, zijn alle politieke afspraken over dit onderwerp zinloos.