Dieven stelen twee miljoen dubbeltjes uit een geparkeerde vrachtwagen

De dieven gingen niet heel zorgvuldig te werk, want op de parkeerplaats lagen duizenden muntjes. Het geld zou de volgende dag naar Florida worden gebracht. De chauffeur had de kostbare lading met een waarde van 750.000 dollar die avond opgehaald bij de Mint en was naar huis gegaan om te slapen om goed uitgerust de lange reis naar Florida te kunnen maken.

Hierop zagen de dieven hun kans schoon om de vrachtwagen open te breken. Het is niet bekend of ze wel wisten of het hier om een waardetransport ging. Volgens de politie hebben criminelen het de laatste tijd wel vaker gemunt op ladingen in vrachtwagens.

Het is nog onduidelijk om hoeveel daders het gaat, bewakingsbeelden moeten hier uitsluitsel over geven. De politie is nog uren bezig geweest om alle muntjes op te ruimen.