Agenten gewond door vuurwerk

Op sommige plaatsen zorgde de politie ervoor dat de brandweer ongestoord zijn werk kon doen, zoals in Roden, waar een brandende berg snoeiafval geblust moest worden. Ⓒ Persbureau Meter

AMSTERDAM - Twee agenten zijn in de oudjaarsnacht gewond geraakt door vuurwerk tijdens hun werk. In Nieuwe Pekela liep een agente letsel op nadat een vuurwerkbom onder een bluswagen van de brandweer werd gegooid. Ook in Utrecht ging het mis.